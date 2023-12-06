Fox News: «Секретный» брифинг в США о помощи Киеву завершился скандалом
В сенате Соединенных Штатов Америки прошел «секретный» брифинг по вопросе выделения помощи Израилю и Украине. Обсуждение между демократами и республиканцами завершилось скандалом, повышением голоса на одного из генералов и раздражительной атмосферой среди собравшихся. Об этом сообщил старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм.
Журналист сослался на слова лидера демократического большинства в верхней палате конгресса Чака Шумера. Тот заявил, что лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл пытался сменить тему встречи, поскольку начал обсуждать вопрос безопасности границ США. Кроме того, он обвинил одного из республиканских сенаторов в том, что тот накричал на генерала — участника брифинга.
— И это (граница США. — прим. «ВМ») вовсе не было целью встречи. Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу, — написал Перграм в социальной сети X (бывшая Twitter).
Сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации Соединенных Штатов о помощи Киеву и Тель-Авиву, потому что не получили от демократов ответа на свои предложения. Об этом сообщил член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.
Издание Financial Times сообщило, что финансирование Киева в размере 50 миллиардов евро может быть отменено на фоне разногласий в Европейском союзе. В частности, речь идет о кризисе в Германии, усилении позиций ультраправых политиков в Европе и о позиции Венгрии по этому вопросу.