«Секретный» брифинг в США о помощи Киеву завершился скандалом

В сенате Соединенных Штатов Америки прошел «секретный» брифинг по вопросе выделения помощи Израилю и Украине. Обсуждение между демократами и республиканцами завершилось скандалом, повышением голоса на одного из генералов и раздражительной атмосферой среди собравшихся. Об этом сообщил старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм.

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Журналист сослался на слова лидера демократического большинства в верхней палате конгресса Чака Шумера. Тот заявил, что лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл пытался сменить тему встречи, поскольку начал обсуждать вопрос безопасности границ США. Кроме того, он обвинил одного из республиканских сенаторов в том, что тот накричал на генерала — участника брифинга.

— И это (граница США. — прим. «ВМ») вовсе не было целью встречи. Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу, — написал Перграм в социальной сети X (бывшая Twitter).

Сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации Соединенных Штатов о помощи Киеву и Тель-Авиву, потому что не получили от демократов ответа на свои предложения. Об этом сообщил член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.