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Bloomberg: предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США

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Предстоящий рабочий визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о провале усилий Вашингтона изолировать Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, поездка говорит «о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене».

Отмечается, что экономика РФ находится в «более прочном положении», а Украина, поддерживаемая США, не видит военных успехов.

Антонов заявил, что санкции против РФ негативно сказываются на бизнесе США

Американский ограничительные меры в отношении Москвы не приносят результатов, но создают проблемы для американского бизнеса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

По его слова , экономика России твердо стоит на ногах и развивается. Так дипломат отреагировал на внесение властями США в санкционные списки по РФ новых физических и юридических лиц.

Отмечается, что американские компании и корпорации теряют огромные доходы из-за ухода с российского рынка и отказа от энергоресурсов и других товаров РФ.

Посол в РФ заявил, что военная операция Израиля займет недели или даже месяцы

Достижение целей военной операции Израиля в секторе Газа может занять недели или даже месяцы, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Израиля в России Александра Бен Цви.

«Планирование зависит от успехов по военной части. Эти вопросы я не могу прокомментировать. Можно точно сказать, что это займет недели», - заявил дипломат.

Говоря об утверждении о том, что на юге Газы не осталось безопасных мест после переноса туда боевых действий, Бен Цви указал, что он согласен с этой оценкой лишь отчасти.

Военные РФ в тылу ВСУ на купянском направлении уничтожили склад оружия НАТО

Российские военные уничтожили склад стрелкового оружия противника производства НАТО, сообщает ТАСС.

Это произошло в результате пробития в тыловой район украинской армии.

По данным Министерства обороны России, разведчики группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили склад на купянском направлении. После выполнения боевой задачи разведгруппа без потерь вышла в тыловой район к своим подразделениям.

Китай ввел в эксплуатацию первую в мире АЭС 4-го поколения

КНР запустила в эксплуатацию атомную электростанцию 4-го поколения, сообщает ТАСС.

Она стала первой в мире. Объект «Шидаовань» с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором (ВГР) находится на территории восточной провинции Шаньдун. АЭС непрерывно проработала в тестовом режиме в течение 168 часов и официально введена в коммерческую эксплуатацию.