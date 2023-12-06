СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России

Ряд стран Европейского союза высказались против предложения Испании использовать прибыль с замороженных активов России для помощи Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России
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Как заявили собеседники издания, предложение председательствующей в Совете Евросоюза Испании обсуждалось в ходе встречи представителей ЕС. Как считает Мадрид, прибыль от резервов Банка России может к 2027 году достичь 15-17 миллиардов евро.

Однако ряд стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету Евросоюза по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, а возможно годы, чтобы получить эти средства.

При этом представители этих стран не могли понять, откуда Мадрид взял подобные показатели прибыли.

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По словам ряда дипломатов, что проект был составлен с незнанием настроений в ЕС. Другие дипломаты считают, что Испания хотела тем самым добиться перенаправления средств для Киева в другие сферы.

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