СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России
Ряд стран Европейского союза высказались против предложения Испании использовать прибыль с замороженных активов России для помощи Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
Как заявили собеседники издания, предложение председательствующей в Совете Евросоюза Испании обсуждалось в ходе встречи представителей ЕС. Как считает Мадрид, прибыль от резервов Банка России может к 2027 году достичь 15-17 миллиардов евро.
Однако ряд стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету Евросоюза по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, а возможно годы, чтобы получить эти средства.
При этом представители этих стран не могли понять, откуда Мадрид взял подобные показатели прибыли.
По словам ряда дипломатов, что проект был составлен с незнанием настроений в ЕС. Другие дипломаты считают, что Испания хотела тем самым добиться перенаправления средств для Киева в другие сферы.