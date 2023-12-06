СМИ: Украина проигрывает на фронте, в конгрессе США и в столицах Европы

Украина терпит поражение сразу на трех направлениях: на поле боя, в конгрессе США и в столицах стран Европы. Такое мнение высказали обозреватели Axios Закари Басу и Стеф Кайт. По их словам, военные усилия Украины столкнулись со множеством тупиков, которые создают экзистенциальный кризис для будущего страны.

Авторы также отметили, что обещание НАТО поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" находится под серьезной угрозой из-за палестино-израильского конфликта и неспособности конгресса США договориться в выделении помощи одновременно Украине и Израилю.

Бюджетный спор возник и среди европейских законодателей. Это ставит под вопрос финансовую помощь Украине в размере €50 млрд, пишут Басу и Кайт.