Axios: Украина проигрывает на фронте, в конгрессе США и в столицах Европы

Украина терпит поражение сразу на трех направлениях: на поле боя, в конгрессе США и в столицах стран Европы. Такое мнение высказали обозреватели Axios Закари Басу и Стеф Кайт. По их словам, военные усилия Украины столкнулись со множеством тупиков, которые создают экзистенциальный кризис для будущего страны.

СМИ: Украина проигрывает на фронте, в конгрессе США и в столицах Европы
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Авторы также отметили, что обещание НАТО поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" находится под серьезной угрозой из-за палестино-израильского конфликта и неспособности конгресса США договориться в выделении помощи одновременно Украине и Израилю.

Бюджетный спор возник и среди европейских законодателей. Это ставит под вопрос финансовую помощь Украине в размере €50 млрд, пишут Басу и Кайт.

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Помимо прочего, в статье говорится, что неспособность украинских Вооруженных сил добиться каких-либо военных успехов на поле боя наряду с дипломатическими неудачами оказывается полезным для России. По мнению авторов, расчет российского президента Владимира Путина на то, что у него будет больше сил, чем у стран Запада, по всей видимости, сбывается, заключили аналитики.

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