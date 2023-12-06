Для Соединенных Штатов будет «абсолютным сумасшествием» не согласовать новую помощь украинским властям. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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— Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов страны, это просто неправильно, — приводит его слова пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

Сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации Соединенных Штатов о помощи Киеву и Тель-Авиву, потому что не получили от демократов ответа на свои предложения. Об этом сообщил член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.

Таким образом, инициированный демократами «секретный брифинг», на котором должны были убеждать сенаторов в важности выделения денег для киевского режима, провалился.