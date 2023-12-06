Вашингтон в 2014 году помог свергнуть избранное правительство Украины, заявил член Палаты представителей США Томас Мэсси. Об этом он рассказал в интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х.

Как уточнил политик, США «бряцали оружием против России» и помогли свергнуть власть.

«Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия», — признал он соучастие Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию. По словам главы государства, западные страны хотят разграбить Россию если не силой, то через смуту и раздробленность.