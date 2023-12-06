Мадуро призвал создать 24-й штат Венесуэлы на спорной с Гайаной территории

Венесуэльский президент Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, одна из главных целей закона о защите Гайана-Эссекибо — воплотить в жизнь это решение, о котором мечтали многие поколения жителей страны, и создать раз и навсегда штат Гайана-Эссекибо, который станет 24 штатом. Мадуро призвал депутатов принять закон, который должен быть «хорошим и красивым».

Президент также продемонстрировал новую карту страны с включенным в нее регионом Эссекибо.

Ранее в ходе заседания правительства Мадуро объявил Эссекибо «зоной интегральной обороны» и предложил нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, прекратить операции в течение трех месяцев, с оговоркой, что открыт для переговоров. Он также сообщил, что Каракас начнет выдачу лицензий на разведку и добычу газа и нефти на территории Эссекибо.

3 декабря в Венесуэле состоялся референдум в защиту притязаний Каракаса на территорию Эссекибо, которая находится в Гайане. Большинство граждан страны проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле.