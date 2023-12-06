Bloomberg: Будущий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале США

Будущий визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию указывает на провал усилий Соединенных Штатов по изоляции РФ и ставит под вопрос долговечность поддержки Америкой киевского режима. Об этом написало агентство Bloomberg.

Авторы статьи связали данный шаг с растущей уверенностью главы России в возможности выезжать за пределы страны, несмотря на планы США и Европы изолировать его на международной арене.

Отмечается, что отсутствие прогресса в этой стратегии Запада дополняется экономическими трудностями и отсутствием значимых успехов ВСУ на поле боя.

— Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность поддержки США Украины оказывается под вопросом, — говорится в публикации.

Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Это будет рабочий визит, в который войдут переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии.