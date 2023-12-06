Посол США в Венгрии: Будапешт игнорирует интересы союзников по НАТО

Посол США в Венгрии Прессман: Будапешт игнорирует интересы союзников по НАТО
Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией.
Об этом информирует РИА Новости.
«Руководство Венгрии, единственное среди наших союзников, похоже, рассматривает членство Венгрии в НАТО как контракт, а не пакт», — сказал дипломат.
Ранее в Politico заявили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может обрушить надежды лидеров ЕС на дальнейшую поддержку Киева.
В ноябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто поприветствовал делегацию из России на русском языке.