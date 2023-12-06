В Раде объяснили отказ Зеленского от речи на секретном брифинге в США
На Украине прокомментировали отказ Владимира Зеленского выступить на «секретном брифинге» перед сенаторами США, сообщает РИА Новости.
Как заявила депутат Верховной рады Александра Устинова, это связано с «рядом причин». Она указала, что американский Сенат «провалит голосование» по пакету помощи Украине и Израилю по причине того, что демократы решили «выбросить» из общего проекта закона вопрос по укреплению южной границы США и борьбе с миграцией, «супер принципиальный» для республиканцев.
По словам украинского парламентария, сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи «оказал нам очень большую медвежью услугу», подразумевая, вероятно, сделанное им 4 декабря заявление о том, что «нет пути» к достижению соглашения с республиканцами по границе.
«Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования», — указала Устинова.
Ранее лидер демократического большинства в верхней Палате Конгресса США Чак Шумер заявил, что Зеленский отменил запланированное на 5 декабря выступление по видеосвязи перед сенаторами, так как «что-то произошло в последнюю минуту». Обращение ожидалось в преддверии голосования в Сенате по поводу выделения новых средств для украинских властей.