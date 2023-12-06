США и Украина проведут в Вашингтоне конференцию по развитию ВПК

С Украины в Вашингтон приедут представители офиса президента страны, а также министерств обороны, стратегической промышленности и иностранных дел. Украинскую делегацию возглавит советник Владимира Зеленского Андрей Ермак, в ее состав также войдет министр обороны Рустем Умеров. Ожидается, что в конференции будут участвовать, в общей сложности, около 350 человек. Ранее член верхней палаты конгресса Митт Ромни заявил, что сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю, так как не получили от демократов реакции на свои предложения.