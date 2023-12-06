Лидер республиканцев в сенате США призвал не поддерживать помощь Украине

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Соединенных Штатов Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрошенный Белым домом бюджетный запрос на 106 миллиардов долларов, который включает помощь Киеву, сообщает РИА Новости.

Запрошенные средства включают более 60 миллиардов на помощь Киеву, около 14 миллиардов на поддержку Израиля. Также деньги предусмотрены на ряд других нужд американской внешней политики. Как настаивают республиканцы, приоритетом должно стать финансирование для урегулирования ситуации на южной границе США. Они ставят это условием для обсуждения выделения дополнительных средств Украине.

Макконнелл выразил надежду на то, что все однопортийцы проголосуют против продвижения законопроекта.

Кроме того сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации Джо Байдена о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения, сообщил член верхней палаты Конгресса США Митт Ромни.

По его словам, не было причины слушать, «как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине».

«Мы это знаем и согласны с этим», — сказал законодатель.