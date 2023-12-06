Пентагон счел, что КНР оказывает РФ поддержку в связи с СВО

Помощник министра обороны США Илай Рэтнер отказался вдаваться в подробности о «самой свежей информации» на этот счет. Он отвечал на вопрос о предполагаемой помощи России со стороны Пекина и Пхеньяна из-за проведения спецоперации. Отмечается, что она оказывается «различными способами». При этом Рэтнер не привел какие-либо подробности.