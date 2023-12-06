Пентагон счел, что КНР оказывает РФ поддержку в связи с СВО

Пентагон считает, что Китай оказывает РФ поддержку в связи с СВО "различными способами"
Китайские власти оказывают Москве поддержку на фоне проведения специальной военной операции на Украине «различными способами», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.
Помощник министра обороны США Илай Рэтнер отказался вдаваться в подробности о «самой свежей информации» на этот счет. Он отвечал на вопрос о предполагаемой помощи России со стороны Пекина и Пхеньяна из-за проведения спецоперации. Отмечается, что она оказывается «различными способами». При этом Рэтнер не привел какие-либо подробности.
Он подтвердил, что министр обороны Ллойд Остин обсуждал сравнительно недавно «этот конкретный вопрос» на трехсторонних консультациях с коллегами из Японии и Южной Кореей. Также американские власти тревожит «ответная поддержка, которую Россия может оказывать КНДР».
«Относительно того, на чьей стороне в этих дебатах он [Пекин] хочет находиться - в плане того, продолжит ли он обеспечивать соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН [по КНДР], за которые голосовал», - указал помощник шефа Пентагона.