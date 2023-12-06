Тайвань ограничил экспорт 22 ключевых технологий в Китай, Гонконг и Макао

Власти Тайваня ввели ограничение на экспорт 22 ключевых технологий, в том числе полупроводники. Об этом говорится в заявлении Национального комитета по науке и технологиям острова.

Согласно документу ведомства, под ключевыми технологиями необходимо понимать те достижения тайваньской промышленности и научной сферы, попадание которых к "иностранному государству или к зарубежным враждебным силам" нанесет ущерб безопасности Тайваня, снизит конкурентоспособность его производств или замедлит их развитие. При этом регулятор отметил, что эти ограничения не отразятся на обычных коммерческих операциях и технологических обменах. Как отмечает в этой связи Центральное информационное агентство Тайваня, ограничения на экспорт коснутся в первую очередь материкового Китая, Гонконга и Макао.

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Технологии разделены на пять основных сфер: оборона, аэрокосмическая отрасль, сельское хозяйство, полупроводники и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Среди них - методы и технологии производства кремниевых пластин и полупроводников по 14-нанометровому и меньшему техпроцессам. Кроме того, оборонное ведомство Тайваня включило в список такие технологии, как материалы из композитного углеродного волокна, помехозащищенные устройства опознавания "свой - чужой", прямоточные воздушно-реактивные двигатели, спутниковые системы управления и другое оборудование для околоземных аппаратов.

В сфере сельского хозяйства под ограничения попали технологии селекции, а также применения партеногенеза (однополого размножения) в рыбной промышленности. Как поясняется в документе, это связано с обеспечением продовольственной безопасности, а также с тем, что сельскохозяйственная продукция является важной экспортной статьей во внешней торговле Тайваня. От сферы ИКТ в список были включены технологии квантовой криптографии и системы активной защиты сетей.