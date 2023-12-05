В Германии подтвердили разговор министра экономики с пранкерами из РФ
Министерство экономики Германии подтвердило, что вице-канцлер ФРГ и министр экономики Роберт Хабек разговаривал по телефону с пранкерами из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
При этом в министерстве подчеркнули, что во время разговора Хабек не разгласил никакой конфиденциальной информации. Сам факт инцидента, согласно сообщению ведомства, станет поводом для ужесточения стандартов безопасности. Помимо этого, опубликованную пранкерами запись разговора в министерстве назвали компиляцией.
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с Хабеком, во время которого немецкий министр якобы беседовал с «африканским политиком». В ходе разговора Хабек признал сложное положение ВСУ, а также большое количество усилий, которые прикладывает Германия для вывоза украинского зерна.