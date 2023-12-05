В Германии подтвердили разговор министра экономики с пранкерами из РФ

Министерство экономики Германии подтвердило, что вице-канцлер ФРГ и министр экономики Роберт Хабек разговаривал по телефону с пранкерами из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

При этом в министерстве подчеркнули, что во время разговора Хабек не разгласил никакой конфиденциальной информации. Сам факт инцидента, согласно сообщению ведомства, станет поводом для ужесточения стандартов безопасности. Помимо этого, опубликованную пранкерами запись разговора в министерстве назвали компиляцией.