В Румынии объявили эпидемию кори

Отмечается, что в настоящее время зарегистрировано почти две тысячи случаев заболевания корью. Ее зафиксировали в 29 округах Румынии.

«Учитывая тревожный рост случаев кори, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, Министерство здравоохранения объявило эпидемию кори общенациональной», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что обеспечат возможность вакцинации детей в возрасте от 9 до 11 месяцев — обычно эту прививку делают в 12 месяцев.