Госдеп: Москва отвергла предложение по обмену Уилана и Гершковича

По его словам, Вашингтон сделал Москве «новое, существенное предложение в течение последних недель», целью которого было «добиться освобождения Уилана и Гершковича».

«Однако Россия его отвергла», — добавил Миллер.

Он отметил, что Вашингтон продолжит считать вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом американских граждан своим первоочередным приоритетом.