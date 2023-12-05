Госдеп: Москва отвергла предложение по обмену Уилана и Гершковича
Москва отвергла новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, которое США сделало ей в последние недели. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает «РИА Новости».
По его словам, Вашингтон сделал Москве «новое, существенное предложение в течение последних недель», целью которого было «добиться освобождения Уилана и Гершковича».
«Однако Россия его отвергла», — добавил Миллер.
Он отметил, что Вашингтон продолжит считать вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом американских граждан своим первоочередным приоритетом.
Напомним, что Уилана и Гершковича в РФ обвиняют в шпионаже в интересах США.
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