Госдеп: Москва отвергла предложение по обмену Уилана и Гершковича

Москва отвергла новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, которое США сделало ей в последние недели. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает «РИА Новости».

Госдеп: Москва отвергла предложение по обмену Уилана и Гершковича
© РИА Новости

По его словам, Вашингтон сделал Москве «новое, существенное предложение в течение последних недель», целью которого было «добиться освобождения Уилана и Гершковича».

«Однако Россия его отвергла», — добавил Миллер.

Он отметил, что Вашингтон продолжит считать вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом американских граждан своим первоочередным приоритетом.

Напомним, что Уилана и Гершковича в РФ обвиняют в шпионаже в интересах США.

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