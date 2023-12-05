Министр обороны Израиля заявил о постепенном потере ХАМАС контроля над Газой

Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что палестинское движение ХАМАС постепенно теряет контроль над сектором Газа, сообщает РИА Новости.

В Израиле заявили о постепенном потере ХАМАС контроля над Газой
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«ХАМАС теряет контроль. Наши результаты очень впечатляют, но, к сожалению, на войне приходится платить высокую цену в виде лучших из нас, которые пали и многих из которых я знаю лично», — заявил он.

По его словам, единственным способам оправдать жертвы этой войны является победа еврейского государства. Он выразил уверенность в том, что Израиль завоюет ее с большим успехом.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог в качестве оправдания большого количества жертв среди мирного населения в секторе Газа заявил, что еврейское государство воюет с палестинским движением ХАМАС ради спасения западной цивилизации.

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