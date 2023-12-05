В Израиле заявили о постепенном потере ХАМАС контроля над Газой

Министр обороны Израиля заявил о постепенном потере ХАМАС контроля над Газой
Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что палестинское движение ХАМАС постепенно теряет контроль над сектором Газа, сообщает РИА Новости.
«ХАМАС теряет контроль. Наши результаты очень впечатляют, но, к сожалению, на войне приходится платить высокую цену в виде лучших из нас, которые пали и многих из которых я знаю лично», — заявил он.
По его словам, единственным способам оправдать жертвы этой войны является победа еврейского государства. Он выразил уверенность в том, что Израиль завоюет ее с большим успехом.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог в качестве оправдания большого количества жертв среди мирного населения в секторе Газа заявил, что еврейское государство воюет с палестинским движением ХАМАС ради спасения западной цивилизации.