Зеленский «в последнюю минуту» отменил выступление перед Сенатом США

Владимир Зеленский отказался выступить по видеосвязи перед сенаторами США, рассказал лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер. Об этом пишет РИА «Новости».

Украинский политик во вторник, 5 декабря, должен был по видеосвязи выступить перед конгрессменами на закрытом брифинге. Он намеревался обратиться к сенаторам с просьбой о предоставлении дополнительного финансирования на нужды Украины.

«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг - что-то произошло в последнюю минуту», — отметил Шумер.