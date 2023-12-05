Зеленский «в последнюю минуту» отменил выступление перед Сенатом США

В Конгрессе США заявили от отмене запланированного выступления Зеленского
Владимир Зеленский отказался выступить по видеосвязи перед сенаторами США, рассказал лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер. Об этом пишет РИА «Новости».
Украинский политик во вторник, 5 декабря, должен был по видеосвязи выступить перед конгрессменами на закрытом брифинге. Он намеревался обратиться к сенаторам с просьбой о предоставлении дополнительного финансирования на нужды Украины.
«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг - что-то произошло в последнюю минуту», — отметил Шумер.
По данным агентства, накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд на помощь Киеву и Тель-Авиву, но конгрессмены отказались выполнить его запрос.
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