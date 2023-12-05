Страны Балтии выразили демарш Польше

Пресс-секретарь эстонского МИД Брита Кикас заявила, что послы Эстонии, Латвии и Литвы в Варшаве выразили демарш Польше из-за блокады украинской границы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

По её словам, МИД Эстонии собирается обсудить этот вопрос с новым правительством Польши. Она также добавила, что в ближайшее время глава польского МИД планирует приехать в Таллин — данный вопрос будет обсуждаться и в ходе этого визита.

«Послы Эстонии, Латвии и Литвы в Варшаве выразили польским властям демарш из-за блокады движения грузового автотранспорта на польско-украинской границе. Со своей стороны мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией», — рассказала Кикас.