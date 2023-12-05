CNN: ставка Путина на усталость Запада от Украины выглядит все лучше

Ставка России на усталость западных стран от Украины «выглядит все лучше», рассказал в статье для американского телеканала CNN обозреватель Стивен Коллинсон.

Ранее военный аналитик Евросовета Густав Грессель отметил, что президент России Владимир Путин сделал верную ставку на усталость ЕС и США.

«Мрачная ставка Путина на то, что Соединенные Штаты и Запад в целом устанут от войны раньше него, смотрится лучше день ото дня», — подчеркнул Коллинсон.

Скептики в США и европейских странах на фоне провала контрнаступления ВСУ все чаще задают вопросы о том, насколько эффективно расходуется предоставляемая военная и финансовая помощь и сколько еще продлится противостояние, пояснил автор статьи.

Кроме того, война на Ближнем Востоке затмила Украину на страницах газет, уточнил Коллинсон.

В настоящее время, заметил обозреватель, не осталось никаких гарантий, что Вашингтон действительно продолжит бесконечно поддерживать Киев.

По оценке Коллинсона, перспективы принятия Конгрессом запроса президента США Джо Байдена на выделение дополнительных средств исчезающе малы.