Турка приговорили к четырем годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях

Турецкий суд приговорил к четырем годам заключения обвиняемого в угрозах в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсетях, сообщил телеканал CNN Türk.

В ходе судебного заседания отец обвиняемого просил оправдать сына и утверждал, что тот страдает умственной отсталостью. Экспертиза показала, что подсудимый здоров.

Мужчину приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за угрозы и оскорбления в адрес главы государства.

Ранее осужденного приговорили к пяти годам тюрьмы, но Кассационный суд отменил решение нижестоящей инстанции.