Турка приговорили к четырем годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях
Турецкий суд приговорил к четырем годам заключения обвиняемого в угрозах в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсетях, сообщил телеканал CNN Türk.
В ходе судебного заседания отец обвиняемого просил оправдать сына и утверждал, что тот страдает умственной отсталостью. Экспертиза показала, что подсудимый здоров.
Мужчину приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за угрозы и оскорбления в адрес главы государства.
Ранее осужденного приговорили к пяти годам тюрьмы, но Кассационный суд отменил решение нижестоящей инстанции.
Ранее Эрдоган упрекнул западные страны в поддержке конфликта в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».