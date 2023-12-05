Зеленский подписал закон о налоговых проверках
Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок, который был одним из условий Международного валютного фонда для предоставления Киеву новых траншей кредитов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Только что подписали закон №10016д о частичных налоговых проверках», — написал он.
По словам Железняка, документ «в лучшем случае» опубликуют 6 декабря, а в силу он вступит 7 декабря. Он считает, что, приняв этот закон, Украина «выполнила все свои обязательства перед МВФ за квартал».
Напомним, что принятие данного документа было одним из условий Международного валютного фонда для предоставления Киеву новых траншей кредитов. Изначально налоговые проверки на Украине должны были возобновить с 1 декабря, но документ был подписан только сейчас.