Конгресс США ждет от Белого дома разъяснение стратегии по Украине

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что конгресс страны хочет услышать от Белого дома подробные ответы касательно дальнейшего плана действий по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Джонсона, это является одним из условий дальнейших переговоров об обеспечении военной помощи Украине. Он также добавил, что советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан согласился провести встречу с палатой представителей, чтобы ответить на их вопросы.

«Я очень прямо сказал мистеру Салливану, что остаются важные вопросы, которые требуют ответов для продолжения этих переговоров. Какова цель? Какова конечная цель в Украине? Как мы будем обеспечивать надлежащий контроль за (расходованием — прим. ред.) средств?», — заявил он.

Помимо этого Джонсон подчеркнул, что первоочередной задачей национальной безопасности США, по его мнению, является защита территории страны.