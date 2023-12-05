В Италии начались аресты причастных к побегу Артема Усса

Италия начала операцию по аресту шести человек, причастных к побегу Артема Усса
Карабинеры Италии проводят операцию по аресту шести человек, помогавших российскому бизнесмену Артему Уссу совершить побег из-под домашнего ареста.
Карабинеры в сотрудничестве с Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца и пяти иностранцев, говорится в заявлении миланской прокуратуры, передает РИА «Новости».
Операция проходит в итальянской Брешии, а также на территории Словении и Хорватии.
Ранее Госдеп США пообещал награду в размере до 7 млн долларов за информацию, которая поможет задержать российского бизнесмена Артема Усса. Он обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс был задержан в Италии в октябре прошлого года по запросу американской стороны, но в марте он сбежал из-под домашнего ареста.