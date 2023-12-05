СМИ: Финляндия намеревается открыть пункты пропуска на границе с РФ
Финские пограничники намереваются открыть пункты пропуска на границе с Россией в полночь 14 декабря, пишет телерадиокомпания Yle.
Власти Финляндии приступили к закрытию КПП на границе с Россией с 18 ноября. 30 ноября был закрыт последний действующий пункт.
«На демонтаж заграждений на границе уйдет всего несколько часов. Восстановление движения не займет много времени», — уточнил представитель погранслужбы Хейкки Ахтиайнен.
По его словам, ограждения будут убраны лишь частично, с тем, чтобы сохранилась возможность быстро восстановить их в случае необходимости.
Погранслужба готова к продлению ограничений на российско-финской границе, констатировал Ахтиайнен.
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