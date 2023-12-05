В Латвии предложили разобрать железную дорогу в Россию

Депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис призвал власти разобрать железную дорогу, которая ведёт в Россию. Об этом сообщает NRA.

По словам Мичеревскиса, железнодорожное сообщение между Латвией и Россией может помочь российской армии при потенциальном нападении. Кроме того, такой шаг положит конец поставкам российских товаров, что, по мнению депутата, даст понять Москве, что Латвии «ничего не нужно» от России.

«Железную дорогу в Россию надо разобрать, если нет другого пути. Это также укрепило бы обороноспособность в случае возможного нападения России», — заявил он.

Предложение Мичеревскиса прокомментировал замдиректора департамента Латвийской железной дороги Патрик Маркевичс. По его словам, подобные действия находятся в компетенции органов Евросоюза — на данный момент альянс не заявлял о необходимости подобных мер.