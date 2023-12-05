США вводят санкции против причастных к нападениям на палестинцев израильтян

Госдепартамент США принял решение о введении визовых ограничений в отношении причастных к нападениям на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

По его словам, новая политика визовых ограничений вводится с 5 декабря. Она будет направлена на «лиц, которые причастны к подрыву мира, безопасности и стабильности на Западном берегу, в том числе путем совершения актов насилия и других действий, в частности ограничивающих доступ гражданского населения к базовым услугам и предметам первой необходимости», добавил Блинкен.