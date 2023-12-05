СМИ: растет несогласие украинских политиков с действиями Зеленского

По мере затягивания конфликта растет несогласие украинских политиков с действиями главы государства Владимира Зеленского. На это указывает британская газета Financial Times (FT).

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Газета отмечает, что «политическое согласие с Зеленским и его действиями начинает ослабевать». По словам одного из приближенных украинского президента, внутренняя политика снова стала играть важную роль в Киеве.

Кроме того, согласно данным FT, разногласия между Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным длятся уже более года, хотя этот конфликт попал в объектив внимания СМИ лишь месяц назад.

Ранее газета The New York Times писала, что упреки Зеленского в адрес Залужного свидетельствуют о расколе в украинском руководстве. Отмечалось, что администрация украинского президента отчитала главнокомандующего за заявление о том, что конфликт зашел в тупик.

Об этом Залужный заявил в ноябре. По его словам, украинские войска застревают на минных полях, а российская артиллерия уничтожает западную технику. Главком выразил мнение, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок.