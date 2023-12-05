В США указали на важность поддержки Украины для продолжения конфликта

«[Украинские власти] готовятся к долгой зиме, и эта поддержка является критической для них, чтобы иметь возможность продолжать участвовать в войне [против России]», — заявила Йеллен журналистам, подчеркнув, что поддержка США также необходима для обеспечения деятельности украинского административного аппарата и бюджетников.