The Spectator вынес на обложку «играющего в снежки» Путина

По мнению экспертов, обложка отражает происходящие в мире события: поражение Украины в ходе противостояния, полученные Израилем от палестинского движения ХАМАС тяжелые удары, падение рейтинга Байдена, экономические, политические и военные успехи Путина.

Аналитики заметили, что Путин едва ли не впервые предстал на обложке The Spectator с видом триумфатора. В номерах за май 2021 года и май 2022 года глава России выставлен в менее солидном виде. Специалисты полагают, что это вызвано существенными изменениями в международной повестке.