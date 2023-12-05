The Spectator отобразил на обложке ситуацию в мире

Журнал The Spectator выпустил очередные номера. В британской версии на обложку попал председатель Китая Си Цзиньпин, в американской - президент России Владимир Путин.

The Spectator вынес на обложку «играющего в снежки» Путина
© РИА Новости

На американской обложке представлены также глава США Джо Байден, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский.

Скриншот

По мнению экспертов, обложка отражает происходящие в мире события: поражение Украины в ходе противостояния, полученные Израилем от палестинского движения ХАМАС тяжелые удары, падение рейтинга Байдена, экономические, политические и военные успехи Путина.

Отмечается также, что у российского лидера самые большие снежки.

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Аналитики заметили, что Путин едва ли не впервые предстал на обложке The Spectator с видом триумфатора. В номерах за май 2021 года и май 2022 года глава России выставлен в менее солидном виде. Специалисты полагают, что это вызвано существенными изменениями в международной повестке.

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