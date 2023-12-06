В Европе задержали подозреваемых в причастности к «побегу Артема Усса»

В Италии и Хорватии сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек, которые якобы помогли российскому предпринимателю Артёму Уссу бежать из-под домашнего ареста.

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Об этом пишет газета Fatto Quotidiano.

Отмечается, что на территории Италии и Хорватии задержали отца и сына боснийского происхождения Владимира и Бориса Йованчичей.

По версии следствия, один из них владеет машиной Volvo V60 — на одной из таких Артёма Усса вывозили из Италии.

Ещё тремя подозреваемыми по этому делу стали двое граждан Сербии и один гражданин Словакии.

5 декабря Госдепартамент США пообещал заплатить до $7 млн за информацию о местонахождении Артёма Усса.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию задержанного Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянское агентство ANSA сообщило, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан. 4 апреля Усс сообщил, что совершил побег и находится в России.