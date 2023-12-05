Лавров и глава МИД Ирана обсудили ядерную сделку

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию вокруг сектора Газа, сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте. Кроме того, министры обсудили перспективы возвращения к ядерной сделке.

Министры обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес, — сообщили в ведомстве.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года США по решению тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.