СМИ: Россия выиграла от ухода Франции из Нигера
Россия находится в выигрышном положении в Нигере после ухода оттуда Франции. Такое мнение высказали в Le Monde.
В издании напомнили, что в минувшие выходные в Нигер прибыла российская делегация во главе с замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.
«Российская дипломатия находится в выигрышном положении в Нигере, в то время как Франция, привилегированный союзник свергнутого режима, стала мишенью для новых властей, которые денонсировали соглашения о военном сотрудничестве с Парижем и добились вывода его солдат из страны», — говорится в тексте.
Согласно информации Le Monde, по итогам встречи РФ и Нигер подписали документы «об укреплении военного сотрудничества» между странами. Также сообщается, что российская делегация посетила Мали, своего основного союзника в сахельском регионе, где обсудила возобновляемые источники энергии и поставки удобрений, пшеницы и нефтепродуктов.
Напомним, что конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении главы страны Мохамеда Базума. Позже ими был сформирован Национальный совет по защите отечества, который возглавил командующий гвардией Абдурахман Тчиани, а затем и правительство. В октябре Нигер покинули все французские силы.