СМИ: Россия выиграла от ухода Франции из Нигера

Россия находится в выигрышном положении в Нигере после ухода оттуда Франции. Такое мнение высказали в Le Monde.

В издании напомнили, что в минувшие выходные в Нигер прибыла российская делегация во главе с замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.

«Российская дипломатия находится в выигрышном положении в Нигере, в то время как Франция, привилегированный союзник свергнутого режима, стала мишенью для новых властей, которые денонсировали соглашения о военном сотрудничестве с Парижем и добились вывода его солдат из страны», — говорится в тексте.

Согласно информации Le Monde, по итогам встречи РФ и Нигер подписали документы «об укреплении военного сотрудничества» между странами. Также сообщается, что российская делегация посетила Мали, своего основного союзника в сахельском регионе, где обсудила возобновляемые источники энергии и поставки удобрений, пшеницы и нефтепродуктов.