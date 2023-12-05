В германии напомнили, что Зеленский обещал не идти на второй срок

Немецкое издание Welt напомнило, что ранее Владимир Зеленский обещал не баллотироваться на второй президентский срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению немецкого издания, текущую ситуацию вокруг украинского президента можно охарактеризовать как «неспокойную» — автор статьи указывает на разногласия с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а также критические высказывания мэра Киева Виталия Кличко. При этом издание отмечает, что Зеленский, как и парламентская оппозиция Украины, обдумывают перенос выборов.

«Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок», — сообщает издание.

Автор статьи также добавил, что пик популярности Зеленского прошёл, хотя тот и остаётся самым популярным политиком Украины.

«Оставаться на посту военного президента как можно дольше, похоже, является тем вариантом с точки зрения политической власти, который больше всего поможет Зеленскому. С выборами или без них», — сказано в публикации.