Депутат Рады Безуглая предложила украинкам пойти на фронт
На фоне текущей ситуации украинкам следует пойти на фронт, заявила зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Об этом пишет РИА «Новости».
Накануне в Минобороны Украины рассказали, что число женщин-военнослужащих постепенно растет. В настоящее время, заметили в ведомстве, в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи женщин.
Безуглая отметила в соцсетях, что лучшее волонтерство в 2024 году — это приход в ВСУ. Поступление в войска новых бойцов, по ее мнению, позволит усилить действующие части, даст возможность провести ротацию.
Депутат подчеркнула, что сама была мобилизована в 2015 году и прошла службу. Соответственно, добавила она, ее призыв записываться в ряды ВСУ касается и женщин.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли порядка 125 тыс. военнослужащих и свыше 16 тыс. единиц различной военной техники. Он пояснил, что поставки западного оружия и мобилизация только увеличивают потери украинских подразделений.