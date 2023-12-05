Депутат Рады Безуглая предложила украинкам пойти на фронт

На фоне текущей ситуации украинкам следует пойти на фронт, заявила зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне в Минобороны Украины рассказали, что число женщин-военнослужащих постепенно растет. В настоящее время, заметили в ведомстве, в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи женщин.

Безуглая отметила в соцсетях, что лучшее волонтерство в 2024 году — это приход в ВСУ. Поступление в войска новых бойцов, по ее мнению, позволит усилить действующие части, даст возможность провести ротацию.

Депутат подчеркнула, что сама была мобилизована в 2015 году и прошла службу. Соответственно, добавила она, ее призыв записываться в ряды ВСУ касается и женщин.