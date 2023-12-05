Политолог объяснил предупреждение Турции в адрес израильской разведки
Политолог Дмитрий Леви в разговоре с Рамблером прокомментировал пикировку представителей Израиля и Турции касательно перспектив преследования израильской разведкой членов палестинского движения ХАМАС за пределами страны, выразив мнение, что этот вопрос не станет причиной для серьезных разногласий между странами.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных израильских чиновников сообщил о планах спецслужб Израиля ликвидировать лидеров ХАМАС по всему мир, в том числе в Ливане, Катаре и Турции. По их словам, эта операция начнется сразу после завершения войны в секторе Газа. Вместе с тем Анкара предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования хамасовцев в Турции.
Позиция Израиля по преследованию врагов страны по всему миру в последние годы менялась несильно. И мир в общем-то смирился с этой позицией, оправдывая ее отчасти опытом холокоста. А Турция в данном случае пытается усидеть на нескольких стульях. Это касается не только израильского направления. У Турции появился уникальный исторический шанс - оказаться союзником сразу всех лагерей и получить от этого немалые бонусы. И сейчас самое важное для руководства страны - не потерять лояльность своего населения. Не секрет, что в целом в Турции, скорее, симпатизируют представителям арабского мира, представителям Палестины, нежели представителям Израиля. Поэтому ничего удивительного в этой пикировке сторон нет. Игра на шахматной доске идет по понятным правилам.Дмитрий Леви Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), политолог
Эксперт допустил, что Турция примет лидеров ХАМАС, однако это не приведет к серьезному ухудшению ее отношений с Израилем.
"На уровне дипломатии будет обмен колкостями, либо же все это просто будет забыто в угоду поддержания общего уровня отношений. Предупреждения Турции в адрес израильской разведки - это преимущественно разыгрывание внутренней карты, и в Израиле это понимают. Израилю тоже нужно поддерживать определенный баланс. Тут в известном смысле будет очень страшно перегнуть палку. Израиль находится в классическом окружении врагов, по крайней мере неприятелей, и делать из Турции еще одного такого сильного неприятеля Израилю совсем неинтересно", — сказал политолог.
"Думаю, что на первом этапе Турция даст им [лидерам ХАМАС] убежище, даст возможность спрятаться, может быть, даже без предоставления какого-то официального статуса. А вот впоследствии Турция вполне может официально заявить, что разрешает хамасовцам находиться на территории страны. Другое дело, что руководство Турции не очень заинтересовано в том, чтобы на территории страны формировались еще какие-то не очень контролируемые, не очень понятные ему структуры, да еще и с силовым наполнением. Поэтому, скорее всего, активность представителям ХАМАС разрешена не будет", — добавил эксперт.
После завершения операции в секторе Газа спецслужбы Израиля продолжат преследование лидеров ХАМАС в различных странах, считает специалист.
"Если они получат возможность уничтожить кого-то из них, что называется, втихую, без прокола, то сделают это и запишут себе в актив. Политики тоже нарисуют себе звездочку и будут говорить о том, какие они герои, как они отстаивают интересы Израиля. Если же спецслужбы попадутся, значит - попадутся, ничего радикального не произойдет. Для Израиля это условно разрешенный режим ведения международных отношений", — отметил Леви.
Израиль ранее заявил о ликвидации почти пяти тысяч бойцов ХАМАС.