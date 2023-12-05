Политолог объяснил предупреждение Турции в адрес израильской разведки

"На уровне дипломатии будет обмен колкостями, либо же все это просто будет забыто в угоду поддержания общего уровня отношений. Предупреждения Турции в адрес израильской разведки - это преимущественно разыгрывание внутренней карты, и в Израиле это понимают. Израилю тоже нужно поддерживать определенный баланс. Тут в известном смысле будет очень страшно перегнуть палку. Израиль находится в классическом окружении врагов, по крайней мере неприятелей, и делать из Турции еще одного такого сильного неприятеля Израилю совсем неинтересно", — сказал политолог.



"Думаю, что на первом этапе Турция даст им [лидерам ХАМАС] убежище, даст возможность спрятаться, может быть, даже без предоставления какого-то официального статуса. А вот впоследствии Турция вполне может официально заявить, что разрешает хамасовцам находиться на территории страны. Другое дело, что руководство Турции не очень заинтересовано в том, чтобы на территории страны формировались еще какие-то не очень контролируемые, не очень понятные ему структуры, да еще и с силовым наполнением. Поэтому, скорее всего, активность представителям ХАМАС разрешена не будет", — добавил эксперт.