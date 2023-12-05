В ЕС задержали украинку по делу о массовой краже велосипедов

В Польше задержали 39-летнюю гражданку Украины, обвиняемую в краже 30 велосипедов в Дании. Об этом сообщает Onet со ссылкой на представителя польской пограничной службы Петра Закелажа.

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На пограничном переходе Корчова-Краковец польские пограничники задержали украинку, разыскиваемую властями Дании на основании европейского ордера на арест. Женщина была пассажиркой машины, выезжавшей из Польши. Во время проверки документов выяснилось, что ее данные внесены в международную поисковую базу.

«Ее криминальная история оказалась очень оригинальной», — заявил Закелаж.

По версии властей Дании, украинка украла в стране 30 велосипедов и затем вывезла их в Германию. По датскому законодательству женщине грозит до шести лет лишения свободы. Польский суд арестовал украинку на 60 суток.