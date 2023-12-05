Вице-канцлер ФРГ посетовал пранкерам на ситуацию на фронте на Украине

Невзирая на предупреждение контрразведывательных служб Германии, вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек попался на розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ТГ-канал пранкеров.

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В ходе диалога Хабек поведал некоему «африканскому политику», под видом которого дозвонились Вован и Лексусы, какие усилия прикладывает Берлин для того, чтобы вывозить зерно с Украины. Помимо прочего чиновник пожаловался на сложную обстановку на фронте на Украине.

«Ситуация на передовой, на поле боя ожесточенная. Множество военнослужащих умирает каждый день. И не стоит ожидать, что военные действия скоро закончатся. Не похоже на то. В этой связи нам следует ожидать, что конфликт продолжится, возможно, на протяжении следующего года», указал Хабек.

До этого издание Bild написало, что служба контрразведки ФРГ уведомила немецких политиков о возможных звонках от пранкеров из России Вована и Лексуса. Подчеркивалось, что ведомство направило во все регионы Германии специнструкцию с рекомендациями по борьбе с якобы «российской кампанией по дезинформации».