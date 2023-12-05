СМИ: украинским беженцам в Ирландии приходится спать на улицах

Financial Times: украинским беженцам в Ирландии приходится спать на улицах
Украинцам, ищущим убежища в Ирландии, приходится ночевать на улицах после того, как правительство в Дублине объявило, что бесплатное жилье для них закончилось. Об этом рассказала Financial Times.
Департамент интеграции Ирландии выпустил заявление, в котором подчеркивается, что страна больше не может дать крышу над головой всем просителям убежища из-за острой нехватки жилья, «несмотря на интенсивные усилия».
Представители правозащитных организаций предупредили, что ситуация с жильем создает риск роста насилия в отношении мигрантов.
Ирландия приняла уже сто тысяч беженцев, три четверти из которых — уроженцы Украины. В последние месяцы в стране произошла серия антимигрантских нападений, включавших поджоги временных лагерей и нападения на центры предоставления убежища. Неизвестные также подожгли отель, который готовил для размещения беженцев.
В начале ноября премьер Ирландии Лео Варадкар сообщил, что приехавшим в страну украинским беженцам вскоре придется самим оплачивать жилье. Правительство Ирландии рассчитывает до конца 2023 года принять меры, требующие от беженцев платы за проживание и изменяющие правила выплаты им социальных пособий.
Варадкар подчеркивал, что украинцам в Ирландии по-прежнему рады, но ситуация с размещением беженцев сложилась трудная. Власти хотят снизить их приток, чтобы выиграть время на решение текущих проблем. По данным правительства Ирландии, в ноябре в страну каждую неделю прибывали 500-800 украинцев. За последние два года более ста тысяч беженцев в Ирландии были обеспечены жильем, но в последнее время людей приходилось размещать в палатках и бытовках.