СМИ: украинским беженцам в Ирландии приходится спать на улицах

Украинцам, ищущим убежища в Ирландии, приходится ночевать на улицах после того, как правительство в Дублине объявило, что бесплатное жилье для них закончилось. Об этом рассказала Financial Times.

Департамент интеграции Ирландии выпустил заявление, в котором подчеркивается, что страна больше не может дать крышу над головой всем просителям убежища из-за острой нехватки жилья, «несмотря на интенсивные усилия».

Представители правозащитных организаций предупредили, что ситуация с жильем создает риск роста насилия в отношении мигрантов.

Ирландия приняла уже сто тысяч беженцев, три четверти из которых — уроженцы Украины. В последние месяцы в стране произошла серия антимигрантских нападений, включавших поджоги временных лагерей и нападения на центры предоставления убежища. Неизвестные также подожгли отель, который готовил для размещения беженцев.

В начале ноября премьер Ирландии Лео Варадкар сообщил, что приехавшим в страну украинским беженцам вскоре придется самим оплачивать жилье. Правительство Ирландии рассчитывает до конца 2023 года принять меры, требующие от беженцев платы за проживание и изменяющие правила выплаты им социальных пособий.