Депутаты Новой Зеландии устроили Карлу III холодный прием

Несколько депутатов парламента Новой Зеландии от Партии маори устроили акцию протеста на заседании — они нарушили протокол и отказались присягать на верность королю Карлу III в первую очередь, сначала присягнув предкам и традициям маори. Об этом сообщает портал Te Ao.

Карл III, официальный глава Новой Зеландии, посетил страну и принял участие в заседании, на котором депутаты приносили присягу.

Несколько членов Партии маори пришли на заседание в традиционной одежде, а другие принесли с собой куфии в знак поддержки Палестины.

Такута Феррис, первый член парламента Партии маори, принесший присягу, нарушил протокол, выступив со своего места и поклявшись быть верным предкам, традициям маори и Договору Вайтанги, и лишь после этого упомянул Карла III. Депутаты Мариамено Капа-Кинги и Такутай Моана Наташа Кемп последовали его примеру.

Два депутата во время присяги произнесли вместо слов «Kingi Tiare» (король Карл) «Kingi Harehare» (может значить как «король Карл», так и «злой, нежелательный».

Парламентарии в основном приносили присягу на английском языке, но некоторые также использовали язык маори и другие языки.

Это не первый раз, когда депутаты Партии маори выступают против церемонии, которая требует от них присягать на верность британской короне. В 2011 году депутат Хоне Харавира был исключен из парламента после того, как попытался присягнуть только Договору Вайтанги — соглашению, подписанному представителями Британии и вождями некоторых племен маори в феврале 1840 года и положившему основу созданию государства Новая Зеландия.