Нигер аннулировал сотрудничество с Евросоюзом

Военное руководство Нигера аннулировало сотрудничество с Европейский союзом. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

В документе сказано, что государство также отзывает из Евросоюза свое разрешение на развертывание миссии в Ниамее, которая в 2012 году была утверждена для того, чтобы укрепить внутреннюю безопасность в Нигере и защитить страну от различных угроз. Власти также потребовали вывести оставшиеся в стране французские войска, которые пребывали на территории государства в период действия сотрудничества, сообщает Reuters.