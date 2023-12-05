Нигер аннулировал сотрудничество с Евросоюзом
Военное руководство Нигера аннулировало сотрудничество с Европейский союзом. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.
В документе сказано, что государство также отзывает из Евросоюза свое разрешение на развертывание миссии в Ниамее, которая в 2012 году была утверждена для того, чтобы укрепить внутреннюю безопасность в Нигере и защитить страну от различных угроз. Власти также потребовали вывести оставшиеся в стране французские войска, которые пребывали на территории государства в период действия сотрудничества, сообщает Reuters.
В октябре стало известно, что французские власти начали выводить свои войска из Нигера. В СМИ писали, что местные жители провожали военных лозунгами «Долой Францию!».
Переговоры властей двух стран по поводу вывода французских войск из Нигера начались 5 сентября. Этот вопрос был поднят в связи с денонсацией договоров, связанных с антитеррористическим сотрудничеством. Позднее, 27 сентября, Нигер покинул французский посол Сильвен Итте.