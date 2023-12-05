Бербок резко высказалась о позиции Орбана по Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пересмотреть свою позицию и отказаться от вето по вступлению Украины в ЕС и выделению денежных средств Киеву. Ее слова приводит Politico.

"Сейчас нет времени на игры. Если мы находимся в ситуации, когда мир в Европе под угрозой – мы каждый день и каждый час должны делать все, что можем, чтобы защитить наших людей, и, более того, защитить украинцев", — заявила Бербок.

Она подчеркнула, что Евросоюз будет делать все возможное, чтобы Украина могла сделать следующий шаг на пути евроинтеграции.

Ранее издание Politico со ссылкой на письмо Орбана, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщило, что, по словам премьер-министра Венгрии, никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится "стратегическая дискуссия" во время декабрьской встречи лидеров стран-участниц в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Евросовету необходимо провести "откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине".