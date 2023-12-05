Протестующие фермеры на тракторах выехали на центральные улицы Кишинева

Протестующие фермеры выехали на тракторах на центральные улицы Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне группа работников аграрной отрасли провела переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, однако стороны не смогли прийти к решению проблем. Протестующие потребовали ввести мораторий на штрафы по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору — в прошлом году он серьезно пострадал от засухи и падения цен на зерно. Санду рекомендовала им вернуться к диалогу с правительством страны.

Один из лидеров ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь заявил, что аграрии не услышали от президента «аргументов ни в их поддержку, ни по ситуации в сельском хозяйстве в целом». Он отметил, что правительство не выдвигает предложений по срочному спасению малых и средних фермеров от банкротства, из-за чего они решили вывести технику на улицы молдавской столицы.

В результате по Кишиневу проехала колонна из 100 тракторов. Они приехали в центр города, где начали проезжать мимо зданий парламента и администрации Санду.