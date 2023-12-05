Протестующие фермеры на тракторах выехали на центральные улицы Кишинева

Протестующие фермеры выехали на тракторах на центральные улицы Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие фермеры на тракторах выехали на центральные улицы Кишинева
© РИА Новости

Накануне группа работников аграрной отрасли провела переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, однако стороны не смогли прийти к решению проблем. Протестующие потребовали ввести мораторий на штрафы по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору — в прошлом году он серьезно пострадал от засухи и падения цен на зерно. Санду рекомендовала им вернуться к диалогу с правительством страны.

Один из лидеров ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь заявил, что аграрии не услышали от президента «аргументов ни в их поддержку, ни по ситуации в сельском хозяйстве в целом». Он отметил, что правительство не выдвигает предложений по срочному спасению малых и средних фермеров от банкротства, из-за чего они решили вывести технику на улицы молдавской столицы.

В результате по Кишиневу проехала колонна из 100 тракторов. Они приехали в центр города, где начали проезжать мимо зданий парламента и администрации Санду.

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Напомним, что ранее Санду заявила, что Молдавия будет помогать Украине с вывозом зерна в рамках «коридора солидарности». До этого, в сентябре, Кишинев и Киев договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года.

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