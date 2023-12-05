Бразилия направила дополнительные подразделения к границе с Венесуэлой

Бразилия отправила дополнительные подразделения к границе с Венесуэлой и Гайаной на фоне роста напряженности из-за территориального спора вокруг региона Эссекибо, на который претендует Каракас. Об этом сообщает бразильское агентство G1.

«Правительство Бразилии по-прежнему не дает указаний о немедленном начале военной операции на границе с Венесуэлой, но существует состояние боевой готовности и оценка того, что бразильской дипломатии придется усилить тон посредника в споре — в настоящее время существует позиция невмешательства в вопрос», — отмечает агентство со ссылкой на источники.

Кроме того, сообщается, что бразильские военные разработали сценарии региональной эскалации и повысили уровень боевой готовности. При этом бразильская сторона до сих пор считает маловероятной возможность начала боевых действий.