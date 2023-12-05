The Sun: 36-летняя порноактриса умерла вскоре после смерти мужа-коллеги
Диковатая история из Британии: буквально через несколько дней после смерти своего 34-летнего мужа умерла, как утверждается, актриса, певица и блогерша Софи Андерсон. Женщине было 36 лет.
Муж Софи - бывший футболист Оливер Спеддинг. В последнее время супруги работали в индустрии "кино для взрослых".
Странная информация доступна в СМИ, в частности, на сайтах The Sun и Daily.Mail. В соцсетях - некрологи и теплые мемуары от соратников исполнителей.
Причины их смертей при этом не называются.
Что еще более зловеще, в начале сентября Спеддинг сообщил в Сети, что его спутница умерла, и всем сомневавшимся рассказывал далее подробности предстоящих похорон.
После коротких разбирательств выяснилось, что это шутка и на самом деле актеры тогда поженились - 13 сентября, вероятно.
Датой смерти Андерсон называются 1 или 4 декабря. Сообщения о смерти ее супруга появились в Сети 17 ноября. У пары было трое детей.
Не является ли и это продолжением черной юморины, пока наверняка сказать сложно.
Софи Андерсон родилась 23 ноября 1987 года. Карьеру начала в 2017-м. Дебютный сингл записала в 2019-м.
В марте прошлого года артистка была экстренно госпитализирована после того, как в ее левой груди начался сепсис и стоящий там имплант буквально взорвался. Женщина открыла на GoFundMe сбор средств, чтобы оплатить операцию по реконструкции, и сумела накопить на счету более 10 000 фунтов стерлингов. На пожертвования доброхотов грудь ей восстановили, однако та снова начала подтекать. В следующем году Софи провели еще одну операции по реконструкции груди.