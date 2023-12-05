36-летняя порноактриса умерла вскоре после смерти мужа-коллеги

Диковатая история из Британии: буквально через несколько дней после смерти своего 34-летнего мужа умерла, как утверждается, актриса, певица и блогерша Софи Андерсон. Женщине было 36 лет.

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Муж Софи - бывший футболист Оливер Спеддинг. В последнее время супруги работали в индустрии "кино для взрослых".

Странная информация доступна в СМИ, в частности, на сайтах The Sun и Daily.Mail. В соцсетях - некрологи и теплые мемуары от соратников исполнителей.

Причины их смертей при этом не называются.

Что еще более зловеще, в начале сентября Спеддинг сообщил в Сети, что его спутница умерла, и всем сомневавшимся рассказывал далее подробности предстоящих похорон.

После коротких разбирательств выяснилось, что это шутка и на самом деле актеры тогда поженились - 13 сентября, вероятно.

Датой смерти Андерсон называются 1 или 4 декабря. Сообщения о смерти ее супруга появились в Сети 17 ноября. У пары было трое детей.

Не является ли и это продолжением черной юморины, пока наверняка сказать сложно.

Софи Андерсон родилась 23 ноября 1987 года. Карьеру начала в 2017-м. Дебютный сингл записала в 2019-м.