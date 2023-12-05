Обзор иноСМИ: "мягкая посадка" мировой экономики и с кем конфликтует Зеленский

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Власти Польши решили изменить процедуру выбора премьер-министра

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Польские депутаты планируют изменить процедуру выбора премьер-министра до того, как будет сформировано правительство Дональда Туска, сообщает RFM24. Нынешняя процедура предусматривает двойное голосование депутатов по выбору нового премьера.

По старым правилам, сначала Сейм именным голосованием выбирает премьера, затем он выступает со своей программной речью, а после депутаты снова голосуют за премьера и предложенный им состав правительства. Как отмечает RFM24, депутаты сочли эту процедуру анахронизмом - «непонятно, зачем нужно два раза выбирать премьера». После того, как будет одобрена новая процедура, депутаты будут один раз голосовать за премьера, а во второй раз - лишь утверждать состав правительства. Радиостанция подчеркивает, что депутаты устранят то, что, «по сути, стало бы двойным вотумом доверия правительству Туска». 11 декабря депутаты примут решение по вотуму доверия правительству Матеуша Моравецкого. Ожидается, что он не получит вотум и на втором этапе парламентское большинство назначит правительство Туска.

«2024 год и риски для мировой экономики»

Некоторые эксперты прогнозируют, что в 2024 году мировую экономику ждет «мягкая посадка», пишет иранский портал Donya-e Eqtesad. Экономисты считают, что мировая экономика выйдет из состояния спада в следующем году (особенно во втором полугодии), а интенсивность инфляции снизится. Однако неизвестные риски могут подорвать климат, способствующий «экономической мягкой посадке», предупреждает издание.

Donya-e Eqtesad отмечает, что в условиях турбулентности стоит ориентироваться на показатели одного из основных активов-убежищ - золота. Эксперты называют три фактора, которые повысят популярность золота в 2024 году. Во-первых, из-за региональных конфликтов и важных выборов геополитические риски сохранятся и в следующем году. Во-вторых, из-за стагнации рынка недвижимости в Китае розничные инвесторы будут приветствовать покупку золота. Третий момент - желание центральных банков увеличить долю золота в своих резервах. Продолжающийся рост мировых запасов золота в следующем году может повлиять на решения инвесторов. Если «мягкой посадки» не случится и в мире возникнет экономическая нестабильность, могут сложиться благоприятные условия для роста цен на золото.

«Израиль планирует затопить туннели в ХАМАС морской водой»

Израиль завершил сборку системы больших насосов, которую планируется использовать для затопления морской водой обширной сети туннелей ХАМАС в секторе Газа, пишет The Wall Street Journal. Эта тактика может разрушить туннели и вытеснить членов ХАМАС из их подземного убежища, но также поставить под угрозу водоснабжение сектора Газа и спровоцировать экологическую катастрофу, заявили газете американские чиновники.

Сборка насосов была завершена примерно в середине ноября - планируется, что они будут забирать воду примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аль-Шати. Каждый из как минимум пяти насосов может забирать воду из Средиземного моря и перекачивать тысячи кубометров в час в туннели, затапливая их. Неясно, рассматривает ли Израиль возможность использовать насосы еще до того, как будут освобождены все заложники. В ХАМАС ранее заявляли, что прячут пленников в «безопасных местах и туннелях». Среди опасений, на которые указывает WSJ, - потенциальный ущерб почве Газы, в которую может просочиться морская вода и «опасные вещества из туннелей», а также возможное воздействие на фундаменты зданий.

«Порошенко против Зеленского»

Среди недругов Владимира Зеленского теперь не только российские власти, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano. Удары Зеленскому нанесли другие украинские политические деятели - мэр Киева Виталий Кличко и экс-президент Петр Порошенко. Теперь Зеленский «чувствует себя окруженным даже дома», отмечает издание.

Кличко в недавнем интервью заявил, что Зеленский «расплачивается за свои ошибки», так как жители Украины «понимают, кто эффективен, а кто нет». По мнению Кличко, украинцы винят Зеленского в плохой подготовке к боевым действиям. Порошенко, который ранее прямо заявил о «повороте Зеленского в авторитаризм», развернули на границе, запретив ему отправиться на встречи с со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, польским парламентом и премьером Венгрии Виктором Орбаном. В украинских спецслужбах заявили, что переговоры с Орбаном сделали бы Порошенко «инструментом в руках российских служб».

«Молдавия - пороховая бочка»

Журналист Дениз Берктай в беседе с турецким изданием Aydınlık назвал Молдавию «пороховой бочкой». По его мнению, украинский кризис преобразует не только саму Украину, но и Молдавию, «вернее, западные страны пользуются кризисом и преобразуют Молдавию». Берктай обратил внимание, что раньше в Молдавии существовал баланс между пророссийскими и прозападными группами, но эта эпоха уходит в прошлое.