Звезда Болливуда умер в 57 лет из-за неправильного лечения

5 декабря, через месяц после своего 57-летия, скончался популярный болливудский актер и сценарист Динеш Фаднис.

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Артист кино и ТВ, известный по криминальным шоу, умер в частном госпитале в Мумбаи. Траурные обряды пройдут в крематории в Боривали, пригороде Мумбаи.

Ранее в СМИ страны прошла информация, что Фаднис умер от сердечного приступа, но его друг в комментарии Hindustan Times это опроверг.

По словам источника, причиной смерти актера стало фатальное повреждение печени, вызванное аллергической реакцией на принимаемые артистом лекарственные препараты.