Звезда Болливуда умер в 57 лет из-за неправильного лечения

Звезда Болливуда Динеш Фаднис умер в 57 лет из-за неправильного лечения
5 декабря, через месяц после своего 57-летия, скончался популярный болливудский актер и сценарист Динеш Фаднис.
Артист кино и ТВ, известный по криминальным шоу, умер в частном госпитале в Мумбаи. Траурные обряды пройдут в крематории в Боривали, пригороде Мумбаи.
Ранее в СМИ страны прошла информация, что Фаднис умер от сердечного приступа, но его друг в комментарии Hindustan Times это опроверг.
По словам источника, причиной смерти актера стало фатальное повреждение печени, вызванное аллергической реакцией на принимаемые артистом лекарственные препараты.
Свои последние два дня Фаднис провел в реанимации, в понедельник его подключили к аппарату ИВЛ, но все усилия медиков оказались тщетой.