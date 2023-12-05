Спикер парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), которое состоится 19 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Симоняна Цовинар Хачатрян. ТАСС

Вместе с Симоняном мероприятия не посетят и остальные участники делегации. Об отказе приезжать в РФ на заседания глава парламента Армении проинформировал спикера Госдумы Вячеслава Володина. Москва24