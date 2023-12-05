Армения отказалась участвовать в Парламентской ассамблее ОДКБ в Москве

«Ален Симонян не примет участие в заседании ОДКБ в Москве. Об этом он поставил в известность спикера Госдумы Вячеслава Володина, направив ему официальное письмо. В заседании не примет участие и делегация парламента Армении», — цитирует её заявление ТАСС.